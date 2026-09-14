EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



14.09.2026 / 14:58 CET/CEST

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Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 7. September 2026 bis zum 11. September 2026 (jeweils einschliesslich) wurden insgesamt 1.010.540 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 28. Mai 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Transaktionsbetrag

(in EUR) Handelsplatz 7. September 2026 81.000 39,1775 3.173.377,50 CEUX 7. September 2026 190.000 39,1737 7.443.003,00 XETR 8. September 2026 30.767 39,6025 1.218.450,12 CEUX 8. September 2026 73.000 39,6023 2.890.967,90 XETR 9. September 2026 60.000 38,4696 2.308.176,00 CEUX 9. September 2026 189.192 38,4975 7.283.419,02 XETR 10. September 2026 29.940 38,6582 1.157.426,51 CEUX 10. September 2026 168.641 38,6336 6.515.208,94 XETR 11. September 2026 8.000 38,6865 309.492,00 CEUX 11. September 2026 180.000 38,6320 6.953.760,00 XETR

Insgesamt wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 8.774.975 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmässig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.