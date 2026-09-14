Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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14.09.2026 14:58:01
EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 7. September 2026 bis zum 11. September 2026 (jeweils einschliesslich) wurden insgesamt 1.010.540 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 28. Mai 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Insgesamt wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 8.774.975 Aktien erworben.
Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.
Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmässig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.
14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Strasse 1
|61352 Bad Homburg
|Deutschland
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
|LEI Code:
|549300CP8NY40UP89Q40
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2398846 14.09.2026 CET/CEST
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