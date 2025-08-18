EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



18.08.2025 / 15:14 CET/CEST

Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 11. August 2025 bis zum 15. August 2025 (jeweils einschliesslich) wurden insgesamt 996.709 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn am 11. August 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Transaktionsbetrag

(in EUR) Handelsplatz 11 August 2025 11.975 41,4523 496.391,35 AQEU 11 August 2025 79.837 41,4602 3.310.058,20 CEUX 11 August 2025 7.797 41,4663 323.312,87 TQEX 11 August 2025 100.391 41,4553 4.161.743,27 XETA 12 August 2025 11.436 41,4328 473.825,42 AQEU 12 August 2025 77.844 41,4342 3.225.400,44 CEUX 12 August 2025 7.704 41,4342 319.208,76 TQEX 12 August 2025 99.725 41,4302 4.131.629,03 XETA 13 August 2025 14.719 42,1987 621.122,21 AQEU 13 August 2025 74.140 42,2060 3.129.156,32 CEUX 13 August 2025 9.967 42,1461 420.069,84 TQEX 13 August 2025 101.174 42,0987 4.259.289,42 XETA 14 August 2025 15.000 42,7054 640.581,66 AQEU 14 August 2025 60.000 42,6979 2.561.876,33 CEUX 14 August 2025 10.000 42,7149 427.149,11 TQEX 14 August 2025 115.000 42,6875 4.909.068,04 XETA 15 August 2025 11.760 42,9101 504.622,50 AQEU 15 August 2025 79.690 42,9137 3.419.791,89 CEUX 15 August 2025 7.476 42,9104 320.798,45 TQEX 15 August 2025 101.074 42,9147 4.337.562,88 XETA

Insgesamt wurden im Rahmen dieses Aktienrückkaufs bislang 996.709 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmässig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.