EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Fresenius Medical Care AG / Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014

Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information



16.11.2026 / 14:52 CET/CEST

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Fresenius Medical Care AG: Share buyback

Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014

Share buyback – Interim Report

In the period from November 9, 2026, to November 13, 2026 (each inclusive), 500 shares were bought back within the framework of the first tranche of the share buyback of Fresenius Medical Care AG, the start of which was disclosed on May 28, 2026, pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.

Shares were bought back as follows:

Date Acquired shares (number) Weighted average price (in EUR) Transaction volume

(in EUR) Trading venue 9 November 2026 100 41.2468 4,124.68 XETR 10 November 2026 100 41.0151 4,101.51 XETR 11 November 2026 100 40.8496 4,084.96 XETR 12 November 2026 100 40.4967 4,049.67 XETR 13 November 2026 100 39.8487 3,984.87 XETR

A total of 11,252,537 shares has been acquired within the framework of the first tranche of the share buyback.

The purchase of the shares is carried out by a credit institution commissioned by Fresenius Medical Care AG.

Fresenius Medical Care AG will provide regular information regarding the progress of the share buyback, including by posting its required disclosures at https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/shares/share-buyback/.