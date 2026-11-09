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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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09.11.2026 12:32:01

EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information

Fresenius Medical Care
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EQS Post-admission Duties announcement: Fresenius Medical Care AG / Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information

09.11.2026 / 12:32 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Fresenius Medical Care AG: Share buyback

Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014

Share buyback – Interim Report

In the period from November 2, 2026 to November 6, 2026 (each inclusive), 205,197 shares were bought back within the framework of the first tranche of the share buyback of Fresenius Medical Care AG, the start of which was disclosed on May 28, 2026, pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.

Shares were bought back as follows:

Date Acquired shares (number) Weighted average price (in EUR) Transaction volume
(in EUR)		 Trading venue
3 November 2026 7,363 38.4101 282,813.57 CEUX
3 November 2026 196,634 38.7212 7,613,904.44 XETR
4 November 2026 1,000 39.9333 39,933.30 XETR
5 November 2026 100 41.8532 4,185.32 XETR
6 November 2026 100 41.8919 4,189.19 XETR

A total of 11,252,037 shares has been acquired within the framework of the first tranche of the share buyback.

The purchase of the shares is carried out by a credit institution commissioned by Fresenius Medical Care AG.

Fresenius Medical Care AG will provide regular information regarding the progress of the share buyback, including by posting its required disclosures at https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/shares/share-buyback/.


09.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg
Germany
Internet: www.freseniusmedicalcare.com
LEI Code: 549300CP8NY40UP89Q40

 
End of News EQS News Service

2430886  09.11.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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07:56 Fresenius Medical Care Underweight Barclays Capital
07:17 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
04.11.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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