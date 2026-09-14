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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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14.09.2026 14:58:01

EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information

Fresenius Medical Care
37.29 CHF 2.41%
Kaufen Verkaufen

EQS Post-admission Duties announcement: Fresenius Medical Care AG / Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information

14.09.2026 / 14:58 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Fresenius Medical Care AG: Share buyback

Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014

Share buyback – Interim Report

In the period from September 7, 2026 to September 11, 2026 (each inclusive), 1,010,540 shares were bought back within the framework of the first tranche of the share buyback of Fresenius Medical Care AG, the start of which was disclosed on May 28, 2026, pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.

Shares were bought back as follows:

Date Acquired shares (number) Weighted average price (in EUR) Transaction volume
(in EUR)		 Trading venue
7 September 2026 81,000 39.1775 3,173,377.50 CEUX
7 September 2026 190,000 39.1737 7,443,003.00 XETR
8 September 2026 30,767 39.6025 1,218,450.12 CEUX
8 September 2026 73,000 39.6023 2,890,967.90 XETR
9 September 2026 60,000 38.4696 2,308,176.00 CEUX
9 September 2026 189,192 38.4975 7,283,419.02 XETR
10 September 2026 29,940 38.6582 1,157,426.51 CEUX
10 September 2026 168,641 38.6336 6,515,208.94 XETR
11 September 2026 8,000 38.6865 309,492.00 CEUX
11 September 2026 180,000 38.6320 6,953,760.00 XETR

A total of 8,774,975 shares has been acquired within the framework of the first tranche of the share buyback.

The purchase of the shares is carried out by a credit institution commissioned by Fresenius Medical Care AG.

Fresenius Medical Care AG will provide regular information regarding the progress of the share buyback, including by posting its required disclosures at https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/shares/share-buyback/.


14.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg
Germany
Internet: www.freseniusmedicalcare.com
LEI Code: 549300CP8NY40UP89Q40

 
End of News EQS News Service

2398846  14.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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06.08.26 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
05.08.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’625.89 16.70 S6CB3U
Short 14’787.61 13.91 STBYEU
Short 15’350.05 8.86 SPNB2U
SMI-Kurs: 13’962.78 14.09.2026 15:10:42
Long 13’361.61 19.40 SWBZHU
Long 13’083.25 13.91 S4BF7U
Long 12’533.43 8.97 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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