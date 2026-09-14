Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.09.2026 14:58:01
EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Fresenius Medical Care AG
/ Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014
Fresenius Medical Care AG: Share buyback
Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014
Share buyback – Interim Report
In the period from September 7, 2026 to September 11, 2026 (each inclusive), 1,010,540 shares were bought back within the framework of the first tranche of the share buyback of Fresenius Medical Care AG, the start of which was disclosed on May 28, 2026, pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.
Shares were bought back as follows:
A total of 8,774,975 shares has been acquired within the framework of the first tranche of the share buyback.
The purchase of the shares is carried out by a credit institution commissioned by Fresenius Medical Care AG.
Fresenius Medical Care AG will provide regular information regarding the progress of the share buyback, including by posting its required disclosures at https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/shares/share-buyback/.
14.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Strasse 1
|61352 Bad Homburg
|Germany
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
|LEI Code:
|549300CP8NY40UP89Q40
|End of News
|EQS News Service
|
2398846 14.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
14:58
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
14:58
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: mittags Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: DAX schwächer (finanzen.ch)
|
10.09.26
|EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräusserung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG (EQS Group)
|
10.09.26
|EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG (EQS Group)
|
07.09.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
07.09.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: Dow schwächer erwartet -- SMI in Grün -- DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt am Montag zulegt, ist bei den deutschen Nachbarn ein Minus zu sehen. Die Wall Street dürfte Abschläge verbuchen. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.