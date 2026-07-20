Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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20.07.2026 12:14:44
EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Fresenius Medical Care AG
/ Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014
Fresenius Medical Care AG: Share buyback
Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014
Share buyback – Interim Report
In the period from July 13, 2026 to July 17, 2026 (each inclusive), 336,000 shares were bought back within the framework of the first tranche of the share buyback of Fresenius Medical Care AG, the start of which was disclosed on May 28, 2026, pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.
Shares were bought back as follows:
A total of 3,294,040 shares has been acquired within the framework of the first tranche of the share buyback.
The purchase of the shares is carried out by a credit institution commissioned by Fresenius Medical Care AG.
Fresenius Medical Care AG will provide regular information regarding the progress of the share buyback, including by posting its required disclosures at https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/shares/share-buyback/.
20.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Strasse 1
|61352 Bad Homburg
|Germany
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
|LEI Code:
|549300CP8NY40UP89Q40
|End of News
|EQS News Service
|
2368546 20.07.2026 CET/CEST
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|17.07.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
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|UBS AG
|08.05.26
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|DZ BANK
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|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
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|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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