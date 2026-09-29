Fabasoft Aktie 814216 / AT0000785407
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29.09.2026 09:30:01
EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fabasoft AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Im Zeitraum vom 22. April 2026 bis einschliesslich 28. September 2026 hat die Fabasoft AG insgesamt 140.818 Aktien im Rahmen des mit Ad-hoc Mitteilung vom 20. April 2026 und Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 vom 21. April 2026 bekannt gemachten Aktienrückkaufprogramms der Fabasoft AG erworben. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis betrug durchschnittlich EUR 14,2010 je Aktie. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 1.999.756,65 zurückgekauft. Damit wurde das für das Aktienrückkaufprogramm zur Verfügung stehende Gesamtvolumen von maximal EUR 2 Mio. ausgeschöpft (alle Beträge jeweils ohne Erwerbsnebenkosten).
Zuletzt hat die Fabasoft AG am 28. September 2026 insgesamt 1.127 Aktien erworben:
Der Erwerb der Aktien der Fabasoft AG erfolgte ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Fabasoft AG beauftragte Bank. Diese führte den Rückkauf in Anwendung der Safe-Harbor-Regelungen unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft durch.
Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäss Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der Fabasoft AG www.fabasoft.com im Bereich Investoren / Kapitalmassnahmen / Aktienrückkaufprogramm 2026 unter https://www.fabasoft.com/de/investor-relations/kapitalmassnahmen/aktienrueckkaufprogramm-2026 veröffentlicht.
Kontakt:
Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)
29.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fabasoft AG
|Honauerstrasse 4
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|www.fabasoft.com
|LEI Code:
|391200WHND7OZEFNNL77
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2406910 29.09.2026 CET/CEST
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