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17.11.2026 16:37:31
EQS-CMS: Evotec SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: EVOTEC SE
/ Abschlussmeldung Aktienrückkaufprogramm / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Abschlussmeldung Aktienrückkaufprogramm / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
17.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Evotec SE
|Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
|22419 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.evotec.com
|LEI Code:
|529900F9KI6OYITO9B12
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2436722 17.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
16:29
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Nachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag stabil (finanzen.ch)
|
09:29
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag nahezu unverändert (finanzen.ch)
|
09:28
|TecDAX aktuell: TecDAX beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
17.11.26
|EQS-CMS: Evotec SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu EVOTEC SE
|09.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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