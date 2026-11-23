EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäss Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



23.11.2026 / 13:26 CET/CEST

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Bekanntgabe gemäss Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm

23. November 2026

DHL AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 16. November 2026 bis einschliesslich 20. November 2026 wurden insgesamt 91.939 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code) 16.11.2026 5.830 61,1913 356.745,28 Xetra 16.11.2026 7.326 61,2444 448.676,47 CBOE Europe (CEUX) 16.11.2026 3.339 61,2314 204.451,64 Turquoise Europe (TQEX) 16.11.2026 1.470 61,3044 90.117,47 Aquis Europe (AQEU) 17.11.2026 7.142 60,6298 433.018,03 Xetra 17.11.2026 9.917 60,6904 601.866,70 CBOE Europe (CEUX) 17.11.2026 357 60,8750 21.732,38 Turquoise Europe (TQEX) 17.11.2026 713 60,8175 43.362,88 Aquis Europe (AQEU) 18.11.2026 7.599 60,1883 457.370,89 Xetra 18.11.2026 6.952 60,1942 418.470,08 CBOE Europe (CEUX) 18.11.2026 1.812 60,1479 108.987,99 Turquoise Europe (TQEX) 18.11.2026 1.915 60,1272 115.143,59 Aquis Europe (AQEU) 19.11.2026 6.686 59,6813 399.029,17 Xetra 19.11.2026 9.700 59,6871 578.964,87 CBOE Europe (CEUX) 19.11.2026 1.378 59,7895 82.389,93 Turquoise Europe (TQEX) 19.11.2026 664 59,5841 39.563,84 Aquis Europe (AQEU) 20.11.2026 7.839 57,6004 451.529,54 Xetra 20.11.2026 8.621 57,3423 494.347,97 CBOE Europe (CEUX) 20.11.2026 1.128 57,7431 65.134,22 Turquoise Europe (TQEX) 20.11.2026 1.551 57,3612 88.967,22 Aquis Europe (AQEU) Gesamt 91.939

59,8208 5.499.870,16



Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom

10. August 2026 bis einschliesslich 20. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 3.531.058 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg

EVP Investor Relations

Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.