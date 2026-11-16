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16.11.2026 14:11:11
EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG
/ Bekanntgabe gemäss Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Bekanntgabe gemäss Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Information zum Aktienrückkaufprogramm
DHL AG, Bonn, Deutschland
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004
Im Zeitraum vom 9. November 2026 bis einschliesslich 13. November 2026 wurden insgesamt 92.304 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).
Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
Kontakt:
Martin Ziegenbalg
Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DHL AG
|Charles-de-Gaulle-Strasse 20
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.group.dhl.com
|LEI Code:
|8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2435696 16.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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16:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
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15:58
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
|
14:11
|EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
14:11
|EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagmittag gesucht (finanzen.ch)
|
09:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) schiebt sich am Montagvormittag vor (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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