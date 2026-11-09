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09.11.2026 13:58:31

EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

DHL Group
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäss Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

09.11.2026 / 13:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

 

Bekanntgabe gemäss Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
9. November 2026

DHL AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

 

Im Zeitraum vom 2. November 2026 bis einschliesslich 6. November 2026 wurden insgesamt 92.833 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code)
02.11.2026 9.146 58,9588 539.237,18 Xetra
02.11.2026 7.067 59,0172 417.074,55 CBOE Europe (CEUX)
02.11.2026 1.026 59,2090 60.748,43 Turquoise Europe (TQEX)
02.11.2026 1.404 59,0571 82.916,17 Aquis Europe (AQEU)
03.11.2026 8.557 58,9979 504.845,03 Xetra
03.11.2026 8.074 59,0150 476.487,11 CBOE Europe (CEUX)
03.11.2026 952 59,0730 56.237,50 Turquoise Europe (TQEX)
03.11.2026 1.059 58,9221 62.398,50 Aquis Europe (AQEU)
04.11.2026 6.419 59,9434 384.776,68 Xetra
04.11.2026 7.985 59,9459 478.668,01 CBOE Europe (CEUX)
04.11.2026 1.956 59,7129 116.798,43 Turquoise Europe (TQEX)
04.11.2026 1.990 60,1527 119.703,87 Aquis Europe (AQEU)
05.11.2026 8.005 60,5410 484.630,71 Xetra
05.11.2026 6.847 60,5339 414.475,61 CBOE Europe (CEUX)
05.11.2026 2.076 60,6040 125.813,90 Turquoise Europe (TQEX)
05.11.2026 1.235 60,7754 75.057,62 Aquis Europe (AQEU)
06.11.2026 7.248 57,7639 418.672,75 Xetra
06.11.2026 7.328 57,7216 422.983,88 CBOE Europe (CEUX)
06.11.2026 2.616 57,7801 151.152,74 Turquoise Europe (TQEX)
06.11.2026 1.843 58,1472 107.165,29 Aquis Europe (AQEU)
Gesamt 92.833
 		 59,2445 5.499.843,96
 		  

 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschliesslich 6. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 3.346.815 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

 


09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DHL AG
Charles-de-Gaulle-Strasse 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.group.dhl.com
LEI Code: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2430880  09.11.2026 CET/CEST

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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