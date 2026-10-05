Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’702 0.3%  SPI 19’420 0.1%  Dow 50’987 -0.4%  DAX 25’236 0.0%  Euro 0.9308 -0.2%  EStoxx50 6’233 -0.1%  Gold 4’144 0.0%  Bitcoin 71’882 0.3%  Dollar 0.8318 0.4%  Öl 101.4 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
S&P 500-Papier Philip Morris-Aktie: So viel hätte eine Investition in Philip Morris von vor 10 Jahren abgeworfen
S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 5 Jahren abgeworfen
NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingefahren
S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ford Motor von vor 5 Jahren gekostet
Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Boeing von vor 5 Jahren bedeutet
Suche...

DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.10.2026 14:26:51

EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

DHL Group
52.58 CHF 0.15%
Kaufen Verkaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäss Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

05.10.2026 / 14:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

 

Bekanntgabe gemäss Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
5. Oktober 2026

DHL AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 28. September 2026 bis einschliesslich 2. Oktober 2026 wurden insgesamt 87.932 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code)
28.09.2026 9.009 57,3839 516.971,56 Xetra
28.09.2026 6.176 57,3346 354.098,49 CBOE Europe (CEUX)
28.09.2026 1.144 57,4071 65.673,72 Turquoise Europe (TQEX)
28.09.2026 1.109 57,3681 63.621,22 Aquis Europe (AQEU)
29.09.2026 7.407 57,1303 423.164,13 Xetra
29.09.2026 4.677 57,0636 266.886,46 CBOE Europe (CEUX)
29.09.2026 4.212 57,1227 240.600,81 Turquoise Europe (TQEX)
29.09.2026 1.217 57,1353 69.533,66 Aquis Europe (AQEU)
30.09.2026 7.895 57,2041 451.626,37 Xetra
30.09.2026 7.481 57,2501 428.288,00 CBOE Europe (CEUX)
30.09.2026 1.973 57,1251 112.707,82 Turquoise Europe (TQEX)
30.09.2026 131 56,8800 7.451,28 Aquis Europe (AQEU)
01.10.2026 8.656 56,2485 486.887,02 Xetra
01.10.2026 7.653 56,1477 429.698,35 CBOE Europe (CEUX)
01.10.2026 888 56,4531 50.130,35 Turquoise Europe (TQEX)
01.10.2026 594 56,1491 33.352,57 Aquis Europe (AQEU)
02.10.2026 7.204 56,4711 406.817,80 Xetra
02.10.2026 9.420 56,4296 531.566,83 CBOE Europe (CEUX)
02.10.2026 1.036 56,8054 58.850,39 Turquoise Europe (TQEX)
02.10.2026 50 56,7200 2.836,00 Aquis Europe (AQEU)
Gesamt  87.932 56,8708 5.000.762,83  

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschliesslich 2. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.881.481 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

 


05.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DHL AG
Charles-de-Gaulle-Strasse 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.group.dhl.com
LEI Code: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2410436  05.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?