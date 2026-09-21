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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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21.09.2026 16:51:11

EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

DHL Group
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäss Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

21.09.2026 / 16:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

 

Bekanntgabe gemäss Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
21. September 2026

DHL AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 14. September 2026 bis einschliesslich 18. September 2026 wurden insgesamt 89.546 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code)
14.09.2026 7.268 55,5997 404.098,62 Xetra
14.09.2026 7.507 55,6287 417.604,65 CBOE Europe (CEUX)
14.09.2026 1.806 55,5216 100.272,01 Turquoise Europe (TQEX)
14.09.2026 1.407 55,7877 78.493,29 Aquis Europe (AQEU)
15.09.2026 8.731 55,5650 485.138,02 Xetra
15.09.2026 6.205 55,6738 345.455,93 CBOE Europe (CEUX)
15.09.2026 2.209 55,7113 123.066,26 Turquoise Europe (TQEX)
15.09.2026 841 55,6769 46.824,27 Aquis Europe (AQEU)
16.09.2026 5.358 55,7923 298.935,14 Xetra
16.09.2026 9.712 55,8870 542.774,54 CBOE Europe (CEUX)
16.09.2026 1.947 55,9233 108.882,67 Turquoise Europe (TQEX)
16.09.2026 886 55,8628 49.494,44 Aquis Europe (AQEU)
17.09.2026 6.802 56,0970 381.571,79 Xetra
17.09.2026 8.543 56,1310 479.527,13 CBOE Europe (CEUX)
17.09.2026 1.305 56,0614 73.160,13 Turquoise Europe (TQEX)
17.09.2026 1.175 56,1167 65.937,12 Aquis Europe (AQEU)
18.09.2026 8.292 56,1405 465.517,03 Xetra
18.09.2026 7.476 55,9374 418.188,00 CBOE Europe (CEUX)
18.09.2026 1.412 56,2000 79.354,40 Turquoise Europe (TQEX)
18.09.2026 664 55,9036 37.119,99 Aquis Europe (AQEU)
Gesamt  89.546 55,8530        5.001.415,43  

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschliesslich 18. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.706.693 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

 


21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DHL AG
Charles-de-Gaulle-Strasse 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.group.dhl.com
LEI Code: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2402562  21.09.2026 CET/CEST

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