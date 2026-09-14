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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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14.09.2026 15:46:41

EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

DHL Group
51.87 CHF -0.37%
Kaufen Verkaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäss Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

14.09.2026 / 15:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

 

Bekanntgabe gemäss Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
14. September 2026

DHL AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 7. September 2026 bis einschliesslich 11. September 2026 wurden insgesamt 91.019 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code)
07.09.2026 8.768 55,0860 482.994,05 Xetra
07.09.2026 6.040 55,0954 332.776,22 CBOE Europe (CEUX)
07.09.2026 1.651 55,0496 90.886,89 Turquoise Europe (TQEX)
07.09.2026 1.713 55,0459 94.293,63 Aquis Europe (AQEU)
08.09.2026 4.901 55,3318 271.181,15 Xetra
08.09.2026 11.155 55,3125 617.010,94 CBOE Europe (CEUX)
08.09.2026 702 55,3203 38.834,85 Turquoise Europe (TQEX)
08.09.2026 1.331 55,1871 73.454,03 Aquis Europe (AQEU)
09.09.2026 7.458 54,4600 406.162,68 Xetra
09.09.2026 6.338 54,4973 345.403,89 CBOE Europe (CEUX)
09.09.2026 2.758 54,3892 150.005,41 Turquoise Europe (TQEX)
09.09.2026 1.822 54,2859 98.908,91 Aquis Europe (AQEU)
10.09.2026 8.265 54,8657 453.465,01 Xetra
10.09.2026 7.489 54,9187 411.286,14 CBOE Europe (CEUX)
10.09.2026 735 54,8895 40.343,78 Turquoise Europe (TQEX)
10.09.2026 1.736 54,9313 95.360,74 Aquis Europe (AQEU)
11.09.2026 7.869 55,1015 433.593,70 Xetra
11.09.2026 7.867 55,1130 433.573,97 CBOE Europe (CEUX)
11.09.2026 1.064 55,1102 58.637,25 Turquoise Europe (TQEX)
11.09.2026 1.357 55,0417 74.691,59 Aquis Europe (AQEU)
Gesamt 91.019 54,9651 5.002.864,83  

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschliesslich 11. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.617.147 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

 


14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DHL AG
Charles-de-Gaulle-Strasse 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.group.dhl.com
LEI Code: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2398790  14.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’625.89 16.70 S6CB3U
Short 14’805.95 13.64 SOXBAU
Short 15’350.05 8.89 SYBB4U
SMI-Kurs: 13’917.26 14.09.2026 16:06:07
Long 13’361.61 19.27 SPB9EU
Long 13’083.25 13.91 S2B8UU
Long 12’533.43 8.97 BSUYSU
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