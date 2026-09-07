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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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07.09.2026 15:54:51

EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

DHL Group
51.62 CHF 0.15%
Kaufen Verkaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäss Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

07.09.2026 / 15:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

 

Bekanntgabe gemäss Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
7. September 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 31. August 2026 bis einschliesslich 4. September 2026 wurden insgesamt 647.757 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code)
31.08.2026 50.878 56,4058 2.869.814,29 Xetra
31.08.2026 45.617 56,4007 2.572.830,73 CBOE Europe (CEUX)
31.08.2026 7.293 56,4231 411.493,67 Turquoise Europe (TQEX)
31.08.2026 8.421 56,3788 474.765,87 Aquis Europe (AQEU)
01.09.2026 69.355 55,8491 3.873.414,33 Xetra
01.09.2026 63.477 55,8478 3.545.050,80 CBOE Europe (CEUX)
01.09.2026 16.397 55,9417 917.276,05 Turquoise Europe (TQEX)
01.09.2026 12.312 55,8882 688.095,52 Aquis Europe (AQEU)
02.09.2026 114.912 54,8340 6.301.084,61 Xetra
02.09.2026 109.887 54,8668 6.029.148,05 CBOE Europe (CEUX)
02.09.2026 24.924 54,8527 1.367.148,69 Turquoise Europe (TQEX)
02.09.2026 25.831 54,8693 1.417.328,89 Aquis Europe (AQEU)
03.09.2026 38.163 54,5058 2.080.104,85 Xetra
03.09.2026 34.302 54,5421 1.870.903,11 CBOE Europe (CEUX)
03.09.2026 3.292 54,5160 179.466,67 Turquoise Europe (TQEX)
03.09.2026 4.446 54,4401 242.040,68 Aquis Europe (AQEU)
04.09.2026 9.038 54,8283 495.538,18 Xetra
04.09.2026 6.230 54,7673 341.200,28 CBOE Europe (CEUX)
04.09.2026 1.957 54,8010 107.245,56 Turquoise Europe (TQEX)
04.09.2026 1.025 54,6913 56.058,58 Aquis Europe (AQEU)
Gesamt               647.757 55,3294 35.840.017,75  

 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschliesslich 4. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.526.128 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

 


07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DHL AG
Charles-de-Gaulle-Strasse 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.group.dhl.com
LEI Code: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2395078  07.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’897.41 19.45 SGBJ3U
Short 15’191.52 13.84 SLBZ3U
Short 15’762.72 8.94 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’302.24 07.09.2026 16:31:35
Long 13’718.73 19.99 SCB0YU
Long 13’386.90 13.71 S1B77U
Long 12’825.98 8.94 BSUI2U
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