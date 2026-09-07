DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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07.09.2026 15:54:51
EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG
/ Bekanntgabe gemäss Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Bekanntgabe gemäss Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Information zum Aktienrückkaufprogramm
Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004
Im Zeitraum vom 31. August 2026 bis einschliesslich 4. September 2026 wurden insgesamt 647.757 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).
Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
Kontakt:
Martin Ziegenbalg
Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DHL AG
|Charles-de-Gaulle-Strasse 20
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.group.dhl.com
|LEI Code:
|8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2395078 07.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
16:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) macht am Montagnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
15:58
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
15:54
|EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
15:54
|EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagmittag kaum bewegt (finanzen.ch)
|
12:26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Montagmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag nahe Vortagesniveau (finanzen.ch)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
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