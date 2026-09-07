Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.09.2026 16:40:31
EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Telekom AG
/ Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Deutsche Telekom AG, Bonn, Deutschland
ISIN: DE0005557508
Bonn, 7. September 2026
Erwerb eigener Aktien – 4. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 31. August bis einschliesslich 4. September 2026 wurden insgesamt 2.897.200 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Deutschen Telekom AG erworben, das mit der Bekanntmachung vom 10. August 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.
https://www.telekom.com/de/investor-relations/details/aktienrueckkaufprogramm-2026-1100654.
Die Gesamtzahl der, im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 10. August 2026 bis einschliesslich 4. September 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 8.072.565 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Deutschen Telekom AG erfolgte ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Deutschen Telekom AG beauftragten Bank.
07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Telekom AG
|Friedrich Ebert Allee 140
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.telekom.com
|LEI Code:
|549300V9QSIG4WX4GJ96
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2395150 07.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
16:40
|EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
16:40
|EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
15:58
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: Letztendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesslich mit Verlusten -- DAX beendet Handel knapp über 26'000-Punkte-Marke -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt zeigte sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gab ebenfalls nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.