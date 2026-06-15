Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’718 0.1%  SPI 19’373 0.2%  Dow 51’671 0.9%  DAX 24’894 1.1%  Euro 0.9210 -0.1%  EStoxx50 6’229 0.7%  Gold 4’309 2.1%  Bitcoin 52’851 1.3%  Dollar 0.7948 -0.5%  Öl 83.4 -4.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758SpaceX156888148Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Sika41879292Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Zwei deutsche Tech-Schwergewichte im Vergleich: Hat die Infineon-Aktie aktuell die Nase vorn?
Iran-Deal lastet auf Ölaktien: ExxonMobil, Chevron, Shell & Co. unter Druck
SpaceX-Hype zündet die nächste Tech-Rally: Aktien von Intel, SoftBank, Samsung & Co. heben ab
KI-Chip-Aktien mit kräftiger Erholung: Deshalb profitieren NVIDIA, AMD, Micron, Marvell & Co. von fallenden Ölpreisen
Suche...
Plus500 Depot

Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.06.2026 23:18:23

EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Deutsche Telekom
26.00 CHF -0.20%
Kaufen Verkaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

15.06.2026 / 23:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Deutsche Telekom AG, Bonn, Deutschland
ISIN: DE0005557508
Bonn, 15. Juni 2026
Erwerb eigener Aktien – 10. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 8. Juni bis einschliesslich 12. Juni 2026 wurden insgesamt 1.615.933 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Deutschen Telekom AG erworben, das mit der Bekanntmachung vom 2. April 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.
 
Date Total number
of shares		 Daily weighted
average price (€)		 Total purchase price without additional acquisition costs (€)
08.06.2026 327.003 27,5728 9.016.388
09.06.2026 324.610 27,7760 9.016.367
10.06.2026 319.719 28,2009 9.016.364
11.06.2026 324.087 27,8209 9.016.392
12.06.2026 320.514 28,1310 9.016.379
Total 1.615.933 27,8984 45.081.891

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht: 
https://www.telekom.com/de/investor-relations/details/aktienrueckkaufprogramm-2026-1100654.
Die Gesamtzahl der, im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 2. April 2026 bis einschliesslich 12. Juni 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 15.277.204 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Deutschen Telekom AG erfolgte ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Deutschen Telekom AG beauftragten Bank.
 

15.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Telekom AG
Friedrich Ebert Allee 140
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.telekom.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2346590  15.06.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote

Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten