EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

02.02.2026 15:35:43

Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Deutsche Telekom
26.52 CHF 3.45%
Kaufen Verkaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

02.02.2026 / 15:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Deutsche Telekom AG, Bonn, Deutschland
ISIN: DE0005557508
Bonn, 2. Februar 2026
Erwerb eigener Aktien – 4. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 26. Januar bis einschliesslich 30. Januar 2026 wurden insgesamt 1.598.339 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Deutschen Telekom AG erworben, das mit der Bekanntmachung vom 5. Januar 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.
 
Datum Gesamtzahl der Aktien (Stück) Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€) Gesamtkaufpreis ohne Erwerbskosten (€)
26.01.2026 337.186 27,0370 9.116.498
27.01.2026 328.176 27,1143 8.898.263
28.01.2026 315.107 26,8943 8.474.582
29.01.2026 308.935 27,4315 8.474.550
30.01.2026 308.935 27,7156 8.562.319
Gesamt 1.598.339 27,2322 43.526.212

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht: 
https://www.telekom.com/de/investor-relations/details/aktienrueckkaufprogramm-2026-1100654.
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 5. Januar 2026 bis einschliesslich 30. Januar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 6.300.444 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Deutschen Telekom AG erfolgte ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Deutschen Telekom AG beauftragten Bank.
 

02.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Telekom AG
Friedrich Ebert Allee 140
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.telekom.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2269846  02.02.2026 CET/CEST

