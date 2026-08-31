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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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31.08.2026 16:38:33

EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

DHL Group
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäss Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

31.08.2026 / 16:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

 

Bekanntgabe gemäss Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
31. August 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

 

Im Zeitraum vom 24. August 2026 bis einschliesslich 28. August 2026 wurden insgesamt 477.667 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code)
24.08.2026 19.865 56,2139 1.116.689,12 Xetra
24.08.2026 21.062 56,2925 1.185.632,64 CBOE Europe (CEUX)
24.08.2026 4.911 56,3457 276.713,73 Turquoise Europe (TQEX)
24.08.2026 4.352 56,2828 244.942,75 Aquis Europe (AQEU)
25.08.2026 26.419 56,9238 1.503.869,87 Xetra
25.08.2026 19.743 56,9204 1.123.779,46 CBOE Europe (CEUX)
25.08.2026 7.050 56,9974 401.831,67 Turquoise Europe (TQEX)
25.08.2026 2.254 56,8038 128.035,77 Aquis Europe (AQEU)
26.08.2026 30.057 56,9638 1.712.160,94 Xetra
26.08.2026 25.673 56,9361 1.461.720,50 CBOE Europe (CEUX)
26.08.2026 8.478 56,9492 482.815,32 Turquoise Europe (TQEX)
26.08.2026 5.586 56,9520 318.133,87 Aquis Europe (AQEU)
27.08.2026 69.692 56,3943 3.930.231,56 Xetra
27.08.2026 58.702 56,4037 3.311.010,00 CBOE Europe (CEUX)
27.08.2026 12.355 56,3999 696.820,76 Turquoise Europe (TQEX)
27.08.2026 12.262 56,4401 692.068,51 Aquis Europe (AQEU)
28.08.2026 61.017 56,6092 3.454.123,56 Xetra
28.08.2026 61.852 56,6097 3.501.423,16 CBOE Europe (CEUX)
28.08.2026 15.843 56,5941 896.620,33 Turquoise Europe (TQEX)
28.08.2026 10.494 56,6137 594.104,17 Aquis Europe (AQEU)
Gesamt 477.667
 		 56,5933 27.032.727,69
 		  

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschliesslich 28. August 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 1.878.371 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

 


31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Strasse 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.group.dhl.com
LEI Code: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2391260  31.08.2026 CET/CEST

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