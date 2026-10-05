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Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

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05.10.2026 10:31:41

EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Daimler Truck
38.01 CHF -0.14%
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Daimler Truck Holding AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

05.10.2026 / 10:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052  
   
Erwerb eigener Aktien - Zwischenmeldung 28  
   
Im Zeitraum vom 28. September 2026 bis einschliesslich 02. Oktober 2026 wurden insgesamt 780.690 Aktien der Daimler Truck Holding AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Daimler Truck Holding AG erworben, welches gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052, am 13. März 2026 hinsichtlich des Beginnes des Aktienrückkaufs und am 18. September 2026 hinsichtlich des Beginnes der 2. Tranche bekanntgemacht wurde.  
   
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:  
   
Datum Anzahl Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Handelsplatz (MIC code)
28. September 2026 164.383 42,9570 7.061.400,53 XETRA
29. September 2026 125.000 42,3874 5.298.425,00 XETRA
30. September 2026 157.544 42,1983 6.648.088,98 XETRA
01. Oktober 2026 170.000 41,8937 7.121.929,00 XETRA
02. Oktober 2026 163.763 40,9331 6.703.327,26 XETRA
   
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 16. März 2026 bis einschliesslich 02. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 8.599.810 Aktien.  
   
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) No 2016/1052 sind auf der Unternehmenswebseite verfügbar unter: https://www.daimlertruck.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/aktienrueckkaufprogramm-2025  
   
Der Erwerb der Aktien der Daimler Truck Holding AG erfolgt ausschliesslich über die Börse durch ein von der Daimler Truck Holding AG beauftragtes Kreditinstitut.  
   
Leinfelden-Echterdingen, 05. Oktober 2026  
   
Daimler Truck Holding AG  
   
Der Vorstand  
   
   
           

 


05.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Daimler Truck Holding AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
Internet: www.daimlertruck.com
LEI Code: 529900PW78JIYOUBSR24

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2410230  05.10.2026 CET/CEST

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