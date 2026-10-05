EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Daimler Truck Holding AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



05.10.2026 / 10:31 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 Erwerb eigener Aktien - Zwischenmeldung 28 Im Zeitraum vom 28. September 2026 bis einschliesslich 02. Oktober 2026 wurden insgesamt 780.690 Aktien der Daimler Truck Holding AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Daimler Truck Holding AG erworben, welches gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052, am 13. März 2026 hinsichtlich des Beginnes des Aktienrückkaufs und am 18. September 2026 hinsichtlich des Beginnes der 2. Tranche bekanntgemacht wurde. Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: Datum Anzahl Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Handelsplatz (MIC code) 28. September 2026 164.383 42,9570 7.061.400,53 XETRA 29. September 2026 125.000 42,3874 5.298.425,00 XETRA 30. September 2026 157.544 42,1983 6.648.088,98 XETRA 01. Oktober 2026 170.000 41,8937 7.121.929,00 XETRA 02. Oktober 2026 163.763 40,9331 6.703.327,26 XETRA Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 16. März 2026 bis einschliesslich 02. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 8.599.810 Aktien. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) No 2016/1052 sind auf der Unternehmenswebseite verfügbar unter: https://www.daimlertruck.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/aktienrueckkaufprogramm-2025 Der Erwerb der Aktien der Daimler Truck Holding AG erfolgt ausschliesslich über die Börse durch ein von der Daimler Truck Holding AG beauftragtes Kreditinstitut. Leinfelden-Echterdingen, 05. Oktober 2026 Daimler Truck Holding AG Der Vorstand

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