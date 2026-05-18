Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
18.05.2026 16:31:23
EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Post-admission Duties announcement: Daimler Truck Holding AG
/ Transaction Disclosure according to Art. 5 para. 1 lit b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 as amended, in its currently applicable version (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
Information on share buyback program – Report 8
In the time period from May 11, 2026 until and including May 15, 2026, a number of 1,124,768 shares of Daimler Truck Holding AG were bought back within the framework of the share buyback program of Daimler Truck Holding AG; on March 13, 2026, Daimler Truck Holding AG disclosed pursuant to Art. 5 para. 1 lit a) of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR), Art. 2 para. 1 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 the start of the share buyback on March 16, 2026.
Shares were bought back as follows:
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback program in the time period from March 16, 2026 until and including May 15, 2026 amounts to 2,801,315 shares.
Further information pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) and para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 is available on the internet at: https://www.daimlertruck.com/en/investors/share/share-buyback/share-buyback-program-2025
The purchase of the shares of Daimler Truck Holding AG is carried out exclusively via the stock exchanges by a credit institution commissioned by Daimler Truck Holding AG.
Leinfelden-Echterdingen, May 18, 2026
Daimler Truck Holding AG
The Board of Management
2329340 18.05.2026 CET/CEST
