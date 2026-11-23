EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



23.11.2026 / 18:49 CET/CEST

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Stand Aktienrückkauf



Im Zeitraum vom 16. November 2026 bis einschliesslich 20. November 2026 hat die Commerzbank AG insgesamt 3.231.270



Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft: Rückkauftag Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO) 16.11.2026 524.920 39,7366 17.11.2026 556.793 39,2610 18.11.2026 701.965 38,2198 19.11.2026 711.462 37,9500 20.11.2026 736.130 36,6783

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 04. September 2026 bis einschliesslich 20. November 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 29.934.422 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.



Frankfurt am Main, den 23. November 2026Stand AktienrückkaufIm Zeitraum vom 16. November 2026 bis einschliesslich 20. November 2026 hat die Commerzbank AG insgesamt 3.231.270 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 03. September 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 04. September 2026 bis einschliesslich 20. November 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 29.934.422 Aktien.Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.

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