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Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

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26.10.2026 16:33:31

EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Commerzbank
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf
Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

26.10.2026 / 16:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, den 26. Oktober 2026
Stand Aktienrückkauf                              

Im Zeitraum vom 19. Oktober 2026 bis einschliesslich 23. Oktober 2026 hat die Commerzbank AG insgesamt 3.681.593 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 03. September 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:
Rückkauftag Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO)
19.10.2026 725.724 37,2042
20.10.2026 736.513 36,6592
21.10.2026 725.073 37,2376
22.10.2026 740.637 36,4551
23.10.2026 753.646 35,8258

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 04. September 2026 bis einschliesslich 23. Oktober 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 17.952.703 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.
 

26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstrasse 16
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.commerzbank.de
LEI Code: 851WYGNLUQLFZBSYGB56

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2422390  26.10.2026 CET/CEST

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Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

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