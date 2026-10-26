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26.10.2026 16:33:31
EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkauf
Frankfurt am Main, den 26. Oktober 2026
Stand Aktienrückkauf
Im Zeitraum vom 19. Oktober 2026 bis einschliesslich 23. Oktober 2026 hat die Commerzbank AG insgesamt 3.681.593 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 03. September 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 04. September 2026 bis einschliesslich 23. Oktober 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 17.952.703 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.
26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Commerzbank Aktiengesellschaft
|Kaiserstrasse 16
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.commerzbank.de
|LEI Code:
|851WYGNLUQLFZBSYGB56
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2422390 26.10.2026 CET/CEST
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