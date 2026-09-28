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Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

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28.09.2026 12:25:41

EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Commerzbank
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Stand Aktienrückkauf
Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

28.09.2026 / 12:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, den 28. September 2026
Stand Aktienrückkauf                            

Im Zeitraum vom 21. September 2026 bis einschliesslich 25. September 2026 hat die Commerzbank AG insgesamt 2.037.832 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 03. September 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:
Rückkauftag Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO)
21.09.2026 409.075 41,5571
22.09.2026 404.719 42,0044
23.09.2026 407.669 41,7004
24.09.2026 437.153 41,1755
25.09.2026 379.216 42,1923

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 04. September 2026 bis einschliesslich 25. September 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 6.255.093 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.
 

28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstrasse 16
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.commerzbank.de
LEI Code: 851WYGNLUQLFZBSYGB56

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2406322  28.09.2026 CET/CEST

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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