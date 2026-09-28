EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Stand Aktienrückkauf

Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



28.09.2026 / 12:25 CET/CEST

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Stand Aktienrückkauf



Im Zeitraum vom 21. September 2026 bis einschliesslich 25. September 2026 hat die Commerzbank AG insgesamt 2.037.832



Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft: Rückkauftag Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO) 21.09.2026 409.075 41,5571 22.09.2026 404.719 42,0044 23.09.2026 407.669 41,7004 24.09.2026 437.153 41,1755 25.09.2026 379.216 42,1923

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 04. September 2026 bis einschliesslich 25. September 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 6.255.093 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.

Frankfurt am Main, den 28. September 2026Stand AktienrückkaufIm Zeitraum vom 21. September 2026 bis einschliesslich 25. September 2026 hat die Commerzbank AG insgesamt 2.037.832 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 03. September 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 04. September 2026 bis einschliesslich 25. September 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 6.255.093 Aktien.Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.

28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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