Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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28.09.2026 12:25:41
EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft
/ Stand Aktienrückkauf
Frankfurt am Main, den 28. September 2026
Stand Aktienrückkauf
Im Zeitraum vom 21. September 2026 bis einschliesslich 25. September 2026 hat die Commerzbank AG insgesamt 2.037.832 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 03. September 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 04. September 2026 bis einschliesslich 25. September 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 6.255.093 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.
28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Commerzbank Aktiengesellschaft
|Kaiserstrasse 16
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.commerzbank.de
|LEI Code:
|851WYGNLUQLFZBSYGB56
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2406322 28.09.2026 CET/CEST
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