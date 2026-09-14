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Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

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14.09.2026 12:17:51

EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

Commerzbank
40.07 CHF -1.06%
Kaufen Verkaufen

EQS Post-admission Duties announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft / Status Share Buyback
Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

14.09.2026 / 12:17 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Frankfurt am Main, September 14, 2026
Status Share Buyback

In the period from September 4, 2026 to and including September 11, 2026, Commerzbank AG purchased a total of 2,240,372 shares within the framework of its ongoing share buyback programme, which was announced on September 3, 2026 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052.
Shares were purchased as follows:
Day of Purchase Number of shares Average price (EUR)
4/09/2026 407,000 41.6918
7/09/2026 350,460 42.8008
8/09/2026 350,878 42.7498
9/09/2026 402,835 42.2009
10/09/2026 377,599 42.3729
11/09/2026 351,600 42.6620

The total number of shares purchased in the context of the share buyback programme since September 04, 2026 through, and including September 11, 2026 amounts to 2,240,372 shares.
The purchase of shares is carried out on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and the multilateral trading systems Cboe (CEUX), Turquoise(TQEX) and Aquis (AQEU) by a credit institution that has been commissioned by Commerzbank AG.
 

14.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstrasse 16
60311 Frankfurt am Main
Germany
Internet: www.commerzbank.de
LEI Code: 851WYGNLUQLFZBSYGB56

 
End of News EQS News Service

2398708  14.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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08.09.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Commerzbank Kaufen DZ BANK
06.08.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’625.89 15.74 S6CB3U
Short 14’748.92 13.51 S3BCYU
Short 15’271.83 8.95 S7BCRU
SMI-Kurs: 13’925.18 14.09.2026 12:04:36
Long 13’327.30 19.68 SXBKNU
Long 13’022.58 13.78 SUTB5U
Long 12’472.79 8.95 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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