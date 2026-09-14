Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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14.09.2026 12:17:51
EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft
/ Status Share Buyback
Frankfurt am Main, September 14, 2026
Status Share Buyback
In the period from September 4, 2026 to and including September 11, 2026, Commerzbank AG purchased a total of 2,240,372 shares within the framework of its ongoing share buyback programme, which was announced on September 3, 2026 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052.
Shares were purchased as follows:
The total number of shares purchased in the context of the share buyback programme since September 04, 2026 through, and including September 11, 2026 amounts to 2,240,372 shares.
The purchase of shares is carried out on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and the multilateral trading systems Cboe (CEUX), Turquoise(TQEX) and Aquis (AQEU) by a credit institution that has been commissioned by Commerzbank AG.
14.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Commerzbank Aktiengesellschaft
|Kaiserstrasse 16
|60311 Frankfurt am Main
|Germany
|Internet:
|www.commerzbank.de
|LEI Code:
|851WYGNLUQLFZBSYGB56
|End of News
|EQS News Service
|
2398708 14.09.2026 CET/CEST
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|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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