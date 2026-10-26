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26.10.2026 13:38:21

EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

CEWE Stiftung
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Aktienrückkauf 2026: 6. Zwischenmeldung
CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

26.10.2026 / 13:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

CEWE Stiftung & Co. KGaA:

Erwerb eigener Aktien6. Zwischenmeldung

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Oldenburg, 26. Oktober 2026. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) kauft seit dem 15. September 2026 eigene Aktien über die Börse zurück. Der Rückkauf basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Juni 2022, insgesamt bis zu 10% eigene Aktien zu erwerben. Der Rückkauf wird in Anwendung der safe-harbor-Regelungen unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft durch die Baader Bank AG, München, ausgeführt.

Im Zeitraum vom 19. Oktober 2026 bis einschliesslich 23. Oktober 2026 wurden insgesamt 3.000 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien [Stück] Durchschnittskurs
[Euro]		 Volumen
[Euro]
19.10.2026 600 112,26667 67.360,00
20.10.2026 600 111,86667 67.120,00
21.10.2026 600 112,90000 67.740,00
22.10.2026 600 113,25000 67.950,00
23.10.2026 600 113,70000 68.220,00

 

Die Gesamtzahl der im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 15. September 2026 bis einschliesslich 23. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 19.800 Stück Aktien.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäss Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der CEWE Stiftung & Co. KGaA unter ir.cewe.de im Bereich Investor Relations / CEWE Aktie / Aktienrückkauf verfügbar.
 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
CEWE Stiftung & Co. KGaA

Axel Weber (Head of Group Controlling & Investor Relations)
email: IR@cewe.de


26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA
Meerweg 30-32
26133 Oldenburg
Deutschland
Internet: www.cewe.de
LEI Code: 529900IDFHN9MQ3WUD64

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2422198  26.10.2026 CET/CEST

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