|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.10.2026 13:38:21
EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CEWE Stiftung & Co. KGaA
/ Aktienrückkauf 2026: 6. Zwischenmeldung
Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
CEWE Stiftung & Co. KGaA:
Erwerb eigener Aktien – 6. Zwischenmeldung
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Oldenburg, 26. Oktober 2026. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) kauft seit dem 15. September 2026 eigene Aktien über die Börse zurück. Der Rückkauf basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Juni 2022, insgesamt bis zu 10% eigene Aktien zu erwerben. Der Rückkauf wird in Anwendung der safe-harbor-Regelungen unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft durch die Baader Bank AG, München, ausgeführt.
Im Zeitraum vom 19. Oktober 2026 bis einschliesslich 23. Oktober 2026 wurden insgesamt 3.000 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben:
Die Gesamtzahl der im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 15. September 2026 bis einschliesslich 23. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 19.800 Stück Aktien.
Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäss Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der CEWE Stiftung & Co. KGaA unter ir.cewe.de im Bereich Investor Relations / CEWE Aktie / Aktienrückkauf verfügbar.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Axel Weber (Head of Group Controlling & Investor Relations)
26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CEWE Stiftung & Co. KGaA
|Meerweg 30-32
|26133 Oldenburg
|Deutschland
|Internet:
|www.cewe.de
|LEI Code:
|529900IDFHN9MQ3WUD64
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2422198 26.10.2026 CET/CEST
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
|
13:38
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
13:38
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
19.10.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
19.10.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12.10.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12.10.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel: mittags Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
|
05.10.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
|08.10.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|24.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|24.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|08.10.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|24.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|24.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|08.10.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|24.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|24.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI etwas fester -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten mit kleinen Gewinnen in den Montagshandel. Die US-Börsen legen zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.