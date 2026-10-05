Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’763 0.8%  SPI 19’530 0.7%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’231 0.0%  Euro 0.9297 -0.3%  EStoxx50 6’226 -0.2%  Gold 4’161 0.4%  Bitcoin 71’417 -0.3%  Dollar 0.8300 0.2%  Öl 102.3 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Fresenius SE-Aktie mit Buy
Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Deutsche Börse-Aktie mit Buy
ETF Compass Q3-Review: Die Rally stockt - warum dieser Core-ETF trotzdem vorne liegt
Aktien von Meta, Amazon & Co.: Experte rechnet mit Investitionen bis zu eine Billion US-Dollar in KI-Infrastruktur
Wie Experten die Allianz-Aktie im September einstuften
Suche...

CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.10.2026 11:37:41

EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

CEWE Stiftung
101.28 CHF 0.10%
Kaufen Verkaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Aktienrückkauf 2026: 3. Zwischenmeldung
CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

05.10.2026 / 11:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

CEWE Stiftung & Co. KGaA:

Erwerb eigener Aktien3. Zwischenmeldung

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Oldenburg, 5. Oktober 2026. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) kauft seit dem 15. September 2026 eigene Aktien über die Börse zurück. Der Rückkauf basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Juni 2022, insgesamt bis zu 10% eigene Aktien zu erwerben. Der Rückkauf wird in Anwendung der safe-harbor-Regelungen unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft durch die Baader Bank AG, München, ausgeführt.

Im Zeitraum vom 28. September 2026 bis einschliesslich 2. Oktober 2026 wurden insgesamt 4.000 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben:

 

Datum Zurückgekaufte Aktien [Stück] Durchschnittskurs
[Euro]		 Volumen
[Euro]
28.09.2026 800 106,50000 85.200,00
29.09.2026 800 107,12500 85.700,00
30.09.2026 800 107,30375 85.843,00
01.10.2026 800 107,00000 85.600,00
02.10.2026 800 108,81025 87.048,20

 

Die Gesamtzahl der im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 15. September 2026 bis einschliesslich 2. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 11.200 Stück Aktien.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäss Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der CEWE Stiftung & Co. KGaA unter ir.cewe.de im Bereich Investor Relations / CEWE Aktie / Aktienrückkauf verfügbar.

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
CEWE Stiftung & Co. KGaA

Axel Weber (Head of Group Controlling & Investor Relations)
email: IR@cewe.de


05.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA
Meerweg 30-32
26133 Oldenburg
Deutschland
Internet: www.cewe.de
LEI Code: 529900IDFHN9MQ3WUD64

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2410282  05.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?