CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901
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05.10.2026 11:37:41
EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CEWE Stiftung & Co. KGaA
/ Aktienrückkauf 2026: 3. Zwischenmeldung
Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
CEWE Stiftung & Co. KGaA:
Erwerb eigener Aktien – 3. Zwischenmeldung
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Oldenburg, 5. Oktober 2026. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) kauft seit dem 15. September 2026 eigene Aktien über die Börse zurück. Der Rückkauf basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Juni 2022, insgesamt bis zu 10% eigene Aktien zu erwerben. Der Rückkauf wird in Anwendung der safe-harbor-Regelungen unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft durch die Baader Bank AG, München, ausgeführt.
Im Zeitraum vom 28. September 2026 bis einschliesslich 2. Oktober 2026 wurden insgesamt 4.000 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben:
Die Gesamtzahl der im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 15. September 2026 bis einschliesslich 2. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 11.200 Stück Aktien.
Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäss Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der CEWE Stiftung & Co. KGaA unter ir.cewe.de im Bereich Investor Relations / CEWE Aktie / Aktienrückkauf verfügbar.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Axel Weber (Head of Group Controlling & Investor Relations)
05.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CEWE Stiftung & Co. KGaA
|Meerweg 30-32
|26133 Oldenburg
|Deutschland
|Internet:
|www.cewe.de
|LEI Code:
|529900IDFHN9MQ3WUD64
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2410282 05.10.2026 CET/CEST
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