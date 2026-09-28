CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901
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28.09.2026 14:54:51
EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: CEWE Stiftung & Co. KGaA
/ Share buyback 2026: 2nd Interim Report
Release of a capital market information
CEWE Stiftung & Co. KGaA:
Share buy-back – 2nd Interim Report
Announcement according to Art. 5 Section 1 b, Section 3 of regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Oldenburg, 28 September 2026. CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) has bought back own company shares on the stock exchange since 15 September 2026. The repurchase is based on authorisation granted at the Annual General Meeting of 15 June 2022 to acquire up to 10 % of the company's own shares. The repurchase of shares will be exercised independently and without the influence of the company by Baader Bank AG, Munich, upon application of the safe harbour regulations.
In the period from 21 September 2026 up to and including 25 September 2026 a total of 4,000 shares were acquired as part of a share buy-back:
The total number of shares purchased as part of this share buy-back from 15 September 2026 up to and including 25 September 2026 therefore amounts to 7,200 shares.
Detailed information on the transactions pursuant to Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 is available on the website of CEWE Stiftung & Co. KGaA at ir.cewe.de under section Investor Relations / The share of CEWE / Share buy-back program.
Should you have any queries, please contact:
Axel Weber (Head of Group Controlling & Investor Relations)
28.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|CEWE Stiftung & Co. KGaA
|Meerweg 30-32
|26133 Oldenburg
|Germany
|Internet:
|www.cewe.de
|LEI Code:
|529900IDFHN9MQ3WUD64
|End of News
|EQS News Service
|
2406426 28.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
|
14:54
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
14:54
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
21.09.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
21.09.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
15.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
14.09.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
14.09.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
|13.08.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|24.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|24.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|20.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|13.08.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|24.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|24.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|20.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|13.08.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|24.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|24.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|20.07.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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