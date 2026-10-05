CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
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05.10.2026 18:00:01
EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CANCOM SE
/ Rückkauf 2026 / 4. Zwischenmeldung
Aktienrückkauf / 4. Zwischenmeldung – Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Die CANCOM SE hat im Zeitraum vom 28. September 2026 bis einschliesslich 02. Oktober 2026 insgesamt 132.700 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Beginn am 07. September 2026 mit Ad hoc-Mitteilung vom 01. September 2026 und Bekanntmachung vom 02. September 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt wurde.
Die Aktien wurden wie folgt erworben:
Somit beläuft sich das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 07. September 2026 durch die CANCOM SE zurückgekauften eigenen Aktien auf 464.442 Stück.
Weitere Informationen über die Transaktionen gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://investoren.cancom.de/aktienrueckkauf-2026/ veröffentlicht.
Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgte durch ein von der CANCOM SE beauftragtes Kreditinstitut ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).
München, 05. Oktober 2026
CANCOM SE
Der Vorstand
05.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CANCOM SE
|Erika-Mann-Strasse 69
|80636 München
|Deutschland
|Internet:
|http://www.cancom.de
|LEI Code:
|391200T4AUN1BPBXAO14
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2410248 05.10.2026 CET/CEST
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