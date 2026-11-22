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22.11.2026 19:00:21
EQS-CMS: Bekanntmachung nach Artikel 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission zur Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MMVO)
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: TAG Immobilien AG
/ Aktienrückkauf für Mitarbeiterbeteiligungsprogramm und für langfristige Vorstandsvergütung
Veröffentlichungsdatum: 22. November 2026
Bekanntmachung nach Artikel 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission zur Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MMVO)
Der Vorstand der TAG Immobilien AG (ISIN DE0008303504) hat beschlossen, bis zu 150.000 eigene Aktien (das entspricht etwa 0,08% des Grundkapitals) über die Börse zurückzukaufen, um diese zur Bedienung von Ansprüchen aus dem bestehenden Mitarbeiterbeteiligungsprogramm und für die langfristige Vorstandsvergütung zu verwenden. Der Aktienrückkauf erfolgt gemäss der Bestimmung des § 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG und dient ausschliesslich den vorstehend genannten Zwecken. Der Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) beträgt bis zu EUR 1,9 Mio.
Der Aktienrückkauf beginnt am 23. November 2026 und wird bis zum 31. Dezember 2026 abgeschlossen sein. Er erfolgt durch einen unabhängigen Finanzdienstleister und nach Massgabe der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 16. Mai 2025 und den „Safe Harbour“-Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 in der geltenden Fassung in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016. Der Finanzdienstleister ist insbesondere verpflichtet, den Aktienrückkauf wie folgt auszuführen:
Informationen zu den mit dem Aktienrückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften werden spätestens am Ende des siebten Handelstages nach dem Tag der Ausführung der Geschäfte in aggregierter Form angemessen bekannt gegeben. Darüber hinaus wird die Gesellschaft die bekanntgegebenen Geschäfte auf ihrer Website im Bereich „Investor Relations – Aktie – Aktienrückkäufe für Mitarbeiterbeteiligung“ veröffentlichen und dafür sorgen, dass die Informationen ab dem Tag der Bekanntgabe mindestens fünf Jahre öffentlich zugänglich bleiben.
22.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TAG Immobilien AG
|Steckelhörn 5
|20457 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|https://www.tag-ag.com
|LEI Code:
|529900TAE68USJNXLR59
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2439980 22.11.2026 CET/CEST
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