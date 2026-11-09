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09.11.2026 11:18:01

EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 – 27. Zwischenmeldung
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

09.11.2026 / 11:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 –

 27. Zwischenmeldung

 

Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

 

 

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft gab am 6. Mai 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn der 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 bekannt. Mit Bekanntmachungen vom 20. August 2026 sowie vom 28. Oktober 2026 teilte die Beiersdorf Aktiengesellschaft mit, dass diese 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 jeweils erweitert wurde.

 

In der Zeit vom 2. November 2026 bis zum 6. November 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 insgesamt 326.530 Aktien erworben.

 

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2026/2027

Datum Aggregiertes Volumen
(Anzahl der Aktien)		 Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz
02.11.2026 31.724 83,3543 XETA
02.11.2026 6.340 83,3700 TQEX
02.11.2026 17.113 83,3452 CEUX
02.11.2026 10.723 83,3444 AQEU
03.11.2026 28.436 83,2863 XETA
03.11.2026 8.784 83,3818 TQEX
03.11.2026 18.318 83,3019 CEUX
03.11.2026 10.462 83,3573 AQEU
04.11.2026 26.553 84,5440 XETA
04.11.2026 8.983 83,8362 TQEX
04.11.2026 19.097 84,3766 CEUX
04.11.2026 10.567 84,0289 AQEU
05.11.2026 30.688 85,4190 XETA
05.11.2026 6.063 85,3466 TQEX
05.11.2026 20.148 85,3336 CEUX
05.11.2026 7.501 85,3994 AQEU
06.11.2026 28.443 84,5969 XETA
06.11.2026 8.284 84,5333 TQEX
06.11.2026 16.926 84,5443 CEUX
06.11.2026 11.377 84,5496 AQEU

 

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft veröffentlicht: https://www.beiersdorf.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 6. Mai 2026 bis einschliesslich 6. November 2026 erworben wurden, beträgt 2.649.669 Stück.

Der Erwerb der Aktien wird durch ein von der Beiersdorf Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.


09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Beiersdorf Aktiengesellschaft
Beiersdorfstrasse 1 - 9
22529 Hamburg
Deutschland
Internet: www.Beiersdorf.com
LEI Code: L47NHHI0Z9X22DV46U41

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2430830  09.11.2026 CET/CEST

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