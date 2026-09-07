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07.09.2026 11:09:01

EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 – 18. Zwischenmeldung
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

07.09.2026 / 11:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 –

 18. Zwischenmeldung

 

Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

 

 

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft gab am 6. Mai 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn der 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 bekannt. Mit Bekanntmachung vom 20. August 2026 teilte die Beiersdorf Aktiengesellschaft mit, dass diese 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 erweitert wurde.

 

In der Zeit vom 31. August 2026 bis zum 4. September 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 insgesamt 317.916 Aktien erworben.

 

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2026/2027

Datum Aggregiertes Volumen
(Anzahl der Aktien)		 Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz
31.08.2026 21.899 79,6432 XETA
31.08.2026 8.003 79,8031 TQEX
31.08.2026 21.259 79,7137 CEUX
31.08.2026 10.239 79,8434 AQEU
01.09.2026 28.130 78,7948 XETA
01.09.2026 6.112 78,7904 TQEX
01.09.2026 14.001 78,8226 CEUX
01.09.2026 10.273 78,8471 AQEU
02.09.2026 33.025 77,0306 XETA
02.09.2026 6.021 77,0066 TQEX
02.09.2026 18.262 77,0284 CEUX
02.09.2026 8.592 77,1031 AQEU
03.09.2026 37.811 77,0932 XETA
03.09.2026 5.550 77,1264 TQEX
03.09.2026 15.544 77,0628 CEUX
03.09.2026 6.695 77,0466 AQEU
04.09.2026 34.282 76,0324 XETA
04.09.2026 6.380 75,9945 TQEX
04.09.2026 18.154 76,0274 CEUX
04.09.2026 7.684 76,0494 AQEU

 

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft veröffentlicht: https://www.beiersdorf.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 6. Mai 2026 bis einschliesslich 4. September 2026 erworben wurden, beträgt 1.485.967 Stück.

Der Erwerb der Aktien wird durch ein von der Beiersdorf Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.


07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Beiersdorf Aktiengesellschaft
Beiersdorfstrasse 1 - 9
22529 Hamburg
Deutschland
Internet: www.Beiersdorf.com
LEI Code: L47NHHI0Z9X22DV46U41

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2394942  07.09.2026 CET/CEST

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