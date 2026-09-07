Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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07.09.2026 11:09:01
EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Beiersdorf Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 – 18. Zwischenmeldung
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 –
18. Zwischenmeldung
Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Die Beiersdorf Aktiengesellschaft gab am 6. Mai 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn der 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 bekannt. Mit Bekanntmachung vom 20. August 2026 teilte die Beiersdorf Aktiengesellschaft mit, dass diese 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 erweitert wurde.
In der Zeit vom 31. August 2026 bis zum 4. September 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 insgesamt 317.916 Aktien erworben.
Die Aktien wurden wie folgt erworben:
Aktienrückkaufprogramm 2026/2027
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft veröffentlicht: https://www.beiersdorf.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf
Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 6. Mai 2026 bis einschliesslich 4. September 2026 erworben wurden, beträgt 1.485.967 Stück.
Der Erwerb der Aktien wird durch ein von der Beiersdorf Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.
07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Beiersdorf Aktiengesellschaft
|Beiersdorfstrasse 1 - 9
|22529 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.Beiersdorf.com
|LEI Code:
|L47NHHI0Z9X22DV46U41
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2394942 07.09.2026 CET/CEST
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