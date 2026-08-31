Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’345 -0.4%  SPI 20’193 -0.4%  Dow 53’365 -0.4%  DAX 26’400 -0.6%  Euro 0.9375 0.0%  EStoxx50 6’475 -0.2%  Gold 4’441 -0.3%  Bitcoin 63’136 0.8%  Dollar 0.8087 -0.1%  Öl 91.3 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Dividenden-Check H1: Newmont oder Barrick - Welche Goldaktie bietet jetzt die bessere Rendite?
Volkswagen-Aktie wenig bewegt: IG Metall warnt vor Konflikt mit Vorstand - Werk in Hannover im Blick
Energie-Aktien im Fokus: TotalEnergies-Chef sieht Zweiteilung des Ölmarkts
Bayer-Aktie steigt: Kerendia überzeugt bei Behandlung hypertensiver Nephropathie
HVPI-Inflation fällt im August in Deutschland überraschend
Suche...
ETF Sparplan

BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.08.2026 14:18:13

EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

BASF
49.87 CHF 1.22%
Kaufen Verkaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

31.08.2026 / 14:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 4. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 31. August 2026 – Im Zeitraum vom 24. August 2026 bis einschliesslich 28. August 2026 wurde eine Anzahl von 591.251 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		 Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz
24.08.2026 50.710 52,4461 XETA
24.08.2026 13.816 52,3913 TQEX
24.08.2026 46.112 52,4347 CEUX
24.08.2026 9.362 52,4057 AQEU
25.08.2026 11.732 51,8450 XETA
25.08.2026 5.028 51,7466 TQEX
25.08.2026 30.905 51,7124 CEUX
25.08.2026 2.335 51,7871 AQEU
26.08.2026 50.297 51,9399 XETA
26.08.2026 19.845 51,9312 TQEX
26.08.2026 76.447 51,9346 CEUX
26.08.2026 13.411 51,9684 AQEU
27.08.2026 40.990 51,3987 XETA
27.08.2026 11.521 51,3978 TQEX
27.08.2026 60.101 51,3822 CEUX
27.08.2026 7.388 51,4147 AQEU
28.08.2026 55.017 52,3008 XETA
28.08.2026 14.201 52,3030 TQEX
28.08.2026 67.152 52,3030 CEUX
28.08.2026 4.881 52,2895 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschliesslich 28. August 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 2.389.217 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com


31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet: www.basf.com
LEI Code: 529900PM64WH8AF1E917

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2391126  31.08.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BASF

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten