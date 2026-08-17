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17.08.2026 14:34:13

EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

BASF
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

17.08.2026 / 14:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 2. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 17. August 2026 – Im Zeitraum vom 10. August 2026 bis einschliesslich 14. August 2026 wurde eine Anzahl von 695.000 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		 Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz
10.08.2026 38.931 51,4858 XETA
10.08.2026 13.227 51,4354 TQEX
10.08.2026 50.495 51,4590 CEUX
10.08.2026 7.347 51,5178 AQEU
11.08.2026 73.357 51,3283 XETA
11.08.2026 12.770 51,2615 TQEX
11.08.2026 54.560 51,3046 CEUX
11.08.2026 9.313 51,2938 AQEU
12.08.2026 51.065 51,3078 XETA
12.08.2026 13.724 51,2734 TQEX
12.08.2026 53.633 51,2928 CEUX
12.08.2026 6.578 51,2833 AQEU
13.08.2026 44.866 50,2759 XETA
13.08.2026 14.919 50,3299 TQEX
13.08.2026 56.034 50,3022 CEUX
13.08.2026 4.181 50,2940 AQEU
14.08.2026 80.734 50,6054 XETA
14.08.2026 19.568 50,6139 TQEX
14.08.2026 80.444 50,6337 CEUX
14.08.2026 9.254 50,5336 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschliesslich 14. August 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 1.240.000 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com


17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet: www.basf.com
LEI Code: 529900PM64WH8AF1E917

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2384116  17.08.2026 CET/CEST

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Long 13’738.34 19.85 S2B93U
Long 13’429.84 13.90 SHB7NU
Long 12’838.33 8.86 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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