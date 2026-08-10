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10.08.2026 15:04:33

EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

BASF
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

10.08.2026 / 15:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 1. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 10. August 2026 – Im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschliesslich 7. August 2026 wurde eine Anzahl von 545.000 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		 Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz
03.08.2026 64.094 51,1891 XETA
03.08.2026 10.499 51,1287 TQEX
03.08.2026 54.862 51,1734 CEUX
03.08.2026 10.545 51,2377 AQEU
04.08.2026 33.656 50,9825 XETA
04.08.2026 18.029 50,7884 TQEX
04.08.2026 63.314 50,8047 CEUX
04.08.2026 5.001 50,9427 AQEU
05.08.2026 25.273 50,8448 XETA
05.08.2026 7.995 50,7869 TQEX
05.08.2026 39.596 50,7790 CEUX
05.08.2026 2.136 50,8171 AQEU
06.08.2026 35.101 51,1926 XETA
06.08.2026 11.470 51,1934 TQEX
06.08.2026 49.526 51,2112 CEUX
06.08.2026 3.903 51,2416 AQEU
07.08.2026 44.675 51,5317 XETA
07.08.2026 8.992 51,5020 TQEX
07.08.2026 50.776 51,5135 CEUX
07.08.2026 5.557 51,5265 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschliesslich 7. August 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 545.000 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com


10.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet: www.basf.com
LEI Code: 529900PM64WH8AF1E917

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2380104  10.08.2026 CET/CEST

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Long 13’057.30 8.87 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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