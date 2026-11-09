EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: BASF SE / Share buyback

BASF SE: Release of a capital market information



09.11.2026 / 14:10 CET/CEST

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Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b) and para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014 in connection with art. 2 para. 2 and para. 3 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052

Share buyback – 14th Interim Report

Ludwigshafen – November 9, 2026 – In the period from November 2, 2026, until and including November 6, 2026, a number of 351,530 shares were bought back within the framework of the share buyback program of BASF SE; on August 3, 2026, BASF SE disclosed pursuant to art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the start of the share buyback on August 3, 2026.

The number of shares bought back daily and the daily volume-weighted average share prices are as follows:

Day of repurchase Aggregated volume (number of shares) Volume-weighted average share price (EUR) Exchange venue 11/02/2026 27,180 53.5269 XETA 11/02/2026 9,920 53.5013 TQEX 11/02/2026 23,658 53.5040 CEUX 11/02/2026 4,459 53.5428 AQEU 11/03/2026 62,702 53.4340 XETA 11/03/2026 13,782 53.4055 TQEX 11/03/2026 39,818 53.3973 CEUX 11/03/2026 13,698 53.4346 AQEU 11/04/2026 4,554 53.5903 XETA 11/04/2026 3,106 53.5756 TQEX 11/04/2026 6,484 53.5310 CEUX 11/04/2026 2,169 53.5656 AQEU 11/05/2026 0 - XETA 11/05/2026 0 - TQEX 11/05/2026 0 - CEUX 11/05/2026 0 - AQEU 11/06/2026 60,208 54.2381 XETA 11/06/2026 19,632 54.2253 TQEX 11/06/2026 48,239 54.2174 CEUX 11/06/2026 11,921 54.2206 AQEU

The transactions in a detailed form are published on the website of BASF SE at www.basf.com/sharebuyback.

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback program in the period from August 3, 2026, until and including November 6, 2026, amounts to a number of 7,946,760 shares.

The purchase of the shares of BASF SE is carried out by a bank that has been commissioned by BASF SE; the shares are purchased on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) as well as other trading facilities.

Contact

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com