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09.11.2026 14:10:31
EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: BASF SE
/ Share buyback
Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b) and para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014 in connection with art. 2 para. 2 and para. 3 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
Share buyback – 14th Interim Report
Ludwigshafen – November 9, 2026 – In the period from November 2, 2026, until and including November 6, 2026, a number of 351,530 shares were bought back within the framework of the share buyback program of BASF SE; on August 3, 2026, BASF SE disclosed pursuant to art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the start of the share buyback on August 3, 2026.
The number of shares bought back daily and the daily volume-weighted average share prices are as follows:
The transactions in a detailed form are published on the website of BASF SE at www.basf.com/sharebuyback.
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback program in the period from August 3, 2026, until and including November 6, 2026, amounts to a number of 7,946,760 shares.
The purchase of the shares of BASF SE is carried out by a bank that has been commissioned by BASF SE; the shares are purchased on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) as well as other trading facilities.
Contact
09.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|BASF SE
|Carl-Bosch-Strasse 38
|67056 Ludwigshafen
|Germany
|Internet:
|www.basf.com
|LEI Code:
|529900PM64WH8AF1E917
|End of News
|EQS News Service
|
2430942 09.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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