17.09.2025 16:39:23
EQS-CMS: AUMOVIO SE: Release of the Home Member State according to Article 5 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Post-admission Duties announcement: Aumovio SE
/ Home Member State
AUMOVIO SE announces according to Art. 5 WpHG that Germany is the Home Member State.
17.09.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|AUMOVIO SE
|Guerickestrasse 7
|60488 Frankfurt on Main
|Germany
|Internet:
|https://www.aumovio.com/
|Börsengang geplant (Spin-Off)
|End of News
|EQS News Service
|
2199300 17.09.2025 CET/CEST
