Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
|
01.06.2026 10:44:53
EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
|
EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Börse AG
/ Acquisition of own shares
Frankfurt am Main, 1 June 2026
In the period from 25 May 2026 to, and including, 29 May 2026, Deutsche Börse AG purchased a number of 146,833 shares within the framework of its ongoing share buy-back programme which had been announced by the announcement of 19 February 2026 pursuant to Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 to Regulation (EU) No 596/2014.
Shares were purchased as follows:
Date Shares (Number) Average price (EUR)
25/05/2026 4,000 255.1095
26/05/2026 4,000 254.8293
27/05/2026 50,000 250.6939
28/05/2026 15,000 251.4335
29/05/2026 73,833 246.7895
The total number of shares purchased in the context of the share buy-back programme since 20 February 2026 through, and including, 29 May 2026 amounts to 1,457,792 shares.
The purchase of shares is carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a credit institution that has been commissioned by Deutsche Börse AG.
Deutsche Börse AG will also regularly report on the progress of the share buy-back on its website (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-en/investor-relations/share-and-bonds/share-buyback).
01.06.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Börse AG
|-
|60485 Frankfurt / Main
|Germany
|Internet:
|www.deutsche-boerse.com
|End of News
|EQS News Service
|
2336980 01.06.2026 CET/CEST
Analysen zu Deutsche Börse AG
|18.05.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
