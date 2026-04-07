Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Rheinmetall-Aktie
Givaudan-Aktie: Hold-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Neo: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen
So viel hätte eine Investition in Ripple von vor 10 Jahren abgeworfen
Monero: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

07.04.2026 11:04:13

EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /

Deutsche Börse
237.71 CHF 0.89%
EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Börse AG / Acquisition of own shares
Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /

07.04.2026 / 11:04 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Frankfurt am Main, 7 April 2026

In the period from 30 March 2026 to, and including, 3 April 2026, Deutsche Börse AG purchased a number of 35,900 shares within the framework of its ongoing share buy-back programme which had been announced by the announcement of 19 February 2026 pursuant to Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 to Regulation (EU) No 596/2014.
Shares were purchased as follows:

Date                        Shares (Number)     Average price (EUR)

30/03/2026               6,000                      240.3907
31/03/2026               2,500                      249.4968
01/04/2026               24,000                    250.9255
02/04/2026               3,400                      252.5033
03/04/2026               0                             -             

The total number of shares purchased in the context of the share buy-back programme since 20 February 2026 through, and including, 3 April 2026 amounts to 791,900 shares.

The purchase of shares is carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a credit institution that has been commissioned by Deutsche Börse AG.

Deutsche Börse AG will also regularly report on the progress of the share buy-back on its website (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-en/investor-relations/share-and-bonds/share-buyback).
 

Language: English
Company: Deutsche Börse AG
-
60485 Frankfurt / Main
Germany
Internet: www.deutsche-boerse.com

 
2304126  07.04.2026 CET/CEST

