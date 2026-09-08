EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Allianz SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052: Erwerb eigener Aktien

Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



08.09.2026 / 10:12 CET/CEST

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München, den 08.09.2026



Im Zeitraum vom 31. August 2026 bis einschliesslich 04. September 2026 hat die Allianz SE insgesamt 190.580 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 12. März 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.



Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:



Datum Stück Aktien Durchschnittskurs (EUR) 31.08.2026 28.102 451,2411 01.09.2026 36.659 450,4626 02.09.2026 56.776 450,2319 03.09.2026 19.141 450,9866 04.09.2026 49.902 450,5912





Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 13. März 2026 bis einschliesslich 04. September 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 5.639.403 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Allianz SE erfolgt ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und bis zu drei multilaterale Handelssysteme (CBOE DXE, Aquis–EU, Turquoise EU) durch eine von der Allianz SE beauftragte Bank.



Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäss Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der Allianz SE veröffentlicht (www.allianz.com).