Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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08.09.2026 10:12:01
EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Allianz SE
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052: Erwerb eigener Aktien
München, den 08.09.2026
Der Erwerb der Aktien der Allianz SE erfolgt ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und bis zu drei multilaterale Handelssysteme (CBOE DXE, Aquis–EU, Turquoise EU) durch eine von der Allianz SE beauftragte Bank.
08.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Allianz SE
|Koeniginstr. 28
|80802 Muenchen
|Deutschland
|Internet:
|www.allianz.com
|LEI Code:
|529900K9B0N5BT694847
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2395800 08.09.2026 CET/CEST
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