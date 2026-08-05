Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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05.08.2026 10:25:33
EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Allianz SE
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052: Erwerb eigener Aktien
München, den 05.08.2026
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 13. März 2026 bis einschliesslich 31. Juli 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 4.715.099 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Allianz SE erfolgt ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und bis zu drei multilaterale Handelssysteme (CBOE DXE, Aquis–EU, Turquoise EU) durch eine von der Allianz SE beauftragte Bank.
05.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Allianz SE
|Koeniginstr. 28
|80802 Muenchen
|Deutschland
|Internet:
|www.allianz.com
|LEI Code:
|529900K9B0N5BT694847
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2377894 05.08.2026 CET/CEST
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