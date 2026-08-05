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05.08.2026 10:25:33

EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Allianz
405.56 CHF -2.09%
Kaufen Verkaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Allianz SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052: Erwerb eigener Aktien
Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

05.08.2026 / 10:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, den 05.08.2026

Im Zeitraum vom 27. Juli 2026 bis einschliesslich 31. Juli 2026 hat die Allianz SE insgesamt 234.428 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 12. März 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:
 

Datum Stück Aktien Durchschnittskurs (EUR)
27.07.2026                              37.721                            430,8106  
28.07.2026                              49.133                            431,7035  
29.07.2026                              70.375                            428,4315  
30.07.2026                              35.431                            431,0428  
31.07.2026                              41.768                            432,5758  

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 13. März 2026 bis einschliesslich 31. Juli 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 4.715.099 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Allianz SE erfolgt ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und bis zu drei multilaterale Handelssysteme (CBOE DXE, Aquis–EU, Turquoise EU) durch eine von der Allianz SE beauftragte Bank.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäss Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der Allianz SE veröffentlicht (www.allianz.com).

 


05.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Allianz SE
Koeniginstr. 28
80802 Muenchen
Deutschland
Internet: www.allianz.com
LEI Code: 529900K9B0N5BT694847

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2377894  05.08.2026 CET/CEST

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