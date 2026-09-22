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Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

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22.09.2026 11:50:01

EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information

Allianz
409.49 CHF -2.19%
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EQS Post-admission Duties announcement: Allianz SE / Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) Regulation (EU) 596/2014 and Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) 2016/1052: Acquisition of own shares
Allianz SE: Release of a capital market information

22.09.2026 / 11:50 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Munich, September 22, 2026

In the period from September 14, 2026 to, and including, September 18, 2026 Allianz SE has purchased a number of 122,659 shares within the framework of its ongoing share buy-back program which has been published by the announcement of March 12, 2026 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) Regulation (EU) 596/2014 and Art. 2 (1) Delegated Regulation (EU) 2016/1052.

Shares were purchased as follows:

Date Number of shares Average price (EUR)
09/14/2026                              11,290                            443.5077  
09/15/2026                              11,342                            443.1492  
09/16/2026                              11,364                            447.2159  
09/17/2026                              16,530                            450.4724  
09/18/2026                              72,133                            442.6181  

 

The total number of shares purchased in the context of the share buy-back program since March 13, 2026 through, and including, September 18, 2026 amounts to 6,065,345 shares.


The purchase of shares is carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and up to three Multilateral Trading Facilities (CBOE DXE, Aquis–EU, Turquoise EU) by a credit institution that has been commissioned by Allianz SE.

Detailed transaction information pursuant to Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) 2016/1052 can be found on the website of Allianz SE (www.allianz.com).

 


22.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Allianz SE
Koeniginstr. 28
80802 Munich
Germany
Internet: www.allianz.com
LEI Code: 529900K9B0N5BT694847

 
End of News EQS News Service

2403186  22.09.2026 CET/CEST

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Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

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Long 12’437.21 8.83 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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