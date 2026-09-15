Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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15.09.2026 14:30:51
EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Allianz SE
/ Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) Regulation (EU) 596/2014 and Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) 2016/1052: Acquisition of own shares
Munich, September 15, 2026
The total number of shares purchased in the context of the share buy-back program since March 13, 2026 through, and including, September 11, 2026 amounts to 5,942,686 shares.
15.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Allianz SE
|Koeniginstr. 28
|80802 Munich
|Germany
|Internet:
|www.allianz.com
|LEI Code:
|529900K9B0N5BT694847
|End of News
|EQS News Service
|
2399640 15.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
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