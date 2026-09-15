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15.09.2026 14:30:51

EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information

Allianz
420.94 CHF 0.93%
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EQS Post-admission Duties announcement: Allianz SE / Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) Regulation (EU) 596/2014 and Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) 2016/1052: Acquisition of own shares
Allianz SE: Release of a capital market information

15.09.2026 / 14:30 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Munich, September 15, 2026

In the period from September 07, 2026 to, and including, September 11, 2026 Allianz SE has purchased a number of 303,283 shares within the framework of its ongoing share buy-back program which has been published by the announcement of March 12, 2026 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) Regulation (EU) 596/2014 and Art. 2 (1) Delegated Regulation (EU) 2016/1052.

Shares were purchased as follows:

Date Number of shares Average price (EUR)
09/07/2026                              65,115                            447.2774  
09/08/2026                              59,083                            442.9214  
09/09/2026                            155,720                            436.5019  
09/10/2026                              11,365                            440.1112  
09/11/2026                              12,000                            442.8010  

 

The total number of shares purchased in the context of the share buy-back program since March 13, 2026 through, and including, September 11, 2026 amounts to 5,942,686 shares.


The purchase of shares is carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and up to three Multilateral Trading Facilities (CBOE DXE, Aquis–EU, Turquoise EU) by a credit institution that has been commissioned by Allianz SE.

Detailed transaction information pursuant to Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) 2016/1052 can be found on the website of Allianz SE (www.allianz.com).

 


15.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Allianz SE
Koeniginstr. 28
80802 Munich
Germany
Internet: www.allianz.com
LEI Code: 529900K9B0N5BT694847

 
End of News EQS News Service

2399640  15.09.2026 CET/CEST

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