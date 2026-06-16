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Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

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16.06.2026 21:44:53

EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information

Allianz
366.91 CHF 0.85%
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EQS Post-admission Duties announcement: Allianz SE / Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) Regulation (EU) 596/2014 and Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) 2016/1052: Acquisition of own shares
Allianz SE: Release of a capital market information

16.06.2026 / 21:44 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Munich, June, 16, 2026

In the period from June 08, 2026 to, and including, June 12, 2026 Allianz SE has purchased a number of 165,241 shares within the framework of its ongoing share buy-back program which has been published by the announcement of March 12, 2026 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) Regulation (EU) 596/2014 and Art. 2 (1) Delegated Regulation (EU) 2016/1052.

Shares were purchased as follows:

Date Number of shares Average price (EUR)
06/08/2026                            67,374                            373.5652  
06/09/2026                              17,997                            378.4223  
06/10/2026                            28,891                            379.6474  
06/11/2026                              35,000                            383.1384  
06/12/2026                              15,979                            385.7674  

 

The total number of shares purchased in the context of the share buy-back program since March 13, 2026 through, and including, June 12, 2026 amounts to 3,267,486 shares.


The purchase of shares is carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and up to three Multilateral Trading Facilities (CBOE DXE, Aquis–EU, Turquoise EU) by a credit institution that has been commissioned by Allianz SE.

Detailed transaction information pursuant to Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) 2016/1052 can be found on the website of Allianz SE (www.allianz.com).

 


16.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Allianz SE
Koeniginstr. 28
80802 Munich
Germany
Internet: www.allianz.com

 
End of News EQS News Service

2347416  16.06.2026 CET/CEST

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