Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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|
16.06.2026 21:44:53
EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Allianz SE
/ Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) Regulation (EU) 596/2014 and Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) 2016/1052: Acquisition of own shares
Munich, June, 16, 2026
The total number of shares purchased in the context of the share buy-back program since March 13, 2026 through, and including, June 12, 2026 amounts to 3,267,486 shares.
16.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Allianz SE
|Koeniginstr. 28
|80802 Munich
|Germany
|Internet:
|www.allianz.com
|End of News
|EQS News Service
|
2347416 16.06.2026 CET/CEST
Trading Signals: Siemens Energy: Werbetour mit Wirkung
Der Energietechnikkonzern ist auf einer Roadshow unterwegs. Offenbar mit Erfolg: Nach einer stärkeren Korrektur scheint die Aktie von Siemens Energy nach oben zu drehen.Weiterlesen!
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