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All for One Group Aktie 192106 / DE0005110001

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07.04.2026 11:06:03

EQS-CMS: All for One Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

All for One Group
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: All for One Group SE / Aktienrückkaufprogramm
All for One Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

07.04.2026 / 11:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung zum Aktienrückkaufprogramm gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

 

34. Zwischenmeldung

Filderstadt, 7. April 2026 – Im Zeitraum vom 30. März 2026 bis einschliesslich 3. April 2026 wurden insgesamt 2.347 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 der All for One Group SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. Juli 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 7. Juli 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

 

Rückkauftag Aggregiertes Volumen
in Stück		 Volumengewichteter
Durchschnittskurs
in EUR
30.03.2026 707 32,15446
31.03.2026 330 31,90000
01.04.2026 642 34,80000
02.04.2026 668 35,05000
03.04.2026 0,00000

 

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der All for One Group SE veröffentlicht unter www.all-for-one.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 7. Juli 2025 bis einschliesslich 3. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 76.250 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der All for One Group SE erfolgt durch ein von der All for One Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).


07.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: All for One Group SE
Rita-Maiburg-Strasse 40
70794 Filderstadt-Bernhausen
Deutschland
Internet: www.all-for-one.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2304128  07.04.2026 CET/CEST

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