EQS-CMS: All for One Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: All for One Group SE / Aktienrückkaufprogramm

All for One Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



07.04.2026 / 11:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Bekanntmachung zum Aktienrückkaufprogramm gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

34. Zwischenmeldung

Filderstadt, 7. April 2026 – Im Zeitraum vom 30. März 2026 bis einschliesslich 3. April 2026 wurden insgesamt 2.347 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 der All for One Group SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. Juli 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 7. Juli 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs

in EUR 30.03.2026 707 32,15446 31.03.2026 330 31,90000 01.04.2026 642 34,80000 02.04.2026 668 35,05000 03.04.2026 – 0,00000

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der All for One Group SE veröffentlicht unter www.all-for-one.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 7. Juli 2025 bis einschliesslich 3. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 76.250 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der All for One Group SE erfolgt durch ein von der All for One Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).