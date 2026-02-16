EQS-CMS: adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: adidas AG / Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - 2. Zwischenmeldung

adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



16.02.2026 / 18:15 CET/CEST

adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 Erwerb eigener Aktien – 2. Zwischenmeldung Die adidas AG hat am 2. Februar 2026 durch eine Mitteilung gem. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn eines Aktienrückkaufs (der "Aktienrückkauf") bekannt gegeben. Die Zahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen wie folgt: Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Handelsplatz Volumengewichteter Durchschnittskurs in EUR[1] 09.02.2026 62.147 XETA 153,4651 09.02.2026 11.020 CEUX 153,4822 09.02.2026 3.152 TQEX 153,3144 10.02.2026 36.605 XETA 155,7768 10.02.2026 5.852 CEUX 155,7590 10.02.2026 1.785 TQEX 155,9892 11.02.2026 87.442 XETA 155,6733 11.02.2026 30.750 CEUX 155,7399 11.02.2026 15.683 TQEX 155,7936 12.02.2026 121.951 XETA 154,4438 12.02.2026 47.159 CEUX 154,5864 12.02.2026 15.890 TQEX 154,6728 13.02.2026 85.439 XETA 154,3241 13.02.2026 38.660 CEUX 154,3726 13.02.2026 15.901 TQEX 154,3617 Die Gesamtzahl der bis zum 13. Februar 2026 im Rahmen des Aktienrückkaufs zurückerworbenen Aktien beträgt 1.316.082. Weitere Informationen gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.adidas-group.com/de/investoren/aktie/aktienruckkauf abrufbar. adidas AG Der Vorstand [1] Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen.

