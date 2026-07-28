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Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

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28.07.2026 09:13:33

EQS-AFR: Zalando SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

Zalando
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Zalando SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Zalando SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

28.07.2026 / 09:13 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Zalando SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/finanzberichterstattung

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://corporate.zalando.com/en/investor-relations/financial-reporting

28.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zalando SE
Valeska-Gert-Strasse 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet: https://corporate.zalando.de
LEI Code: 529900YRFFGH5AXU4S86

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2372586  28.07.2026 CET/CEST

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