Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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28.07.2026 09:13:33
EQS-AFR: Zalando SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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EQS Preliminary announcement financial reports: Zalando SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Zalando SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 04, 2026
Address: https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/finanzberichterstattung
Language: English
Date of disclosure: August 04, 2026
Address: https://corporate.zalando.com/en/investor-relations/financial-reporting
28.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Zalando SE
|Valeska-Gert-Strasse 5
|10243 Berlin
|Germany
|Internet:
|https://corporate.zalando.de
|LEI Code:
|529900YRFFGH5AXU4S86
|End of News
|EQS News Service
|
2372586 28.07.2026 CET/CEST
Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial
Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.Weiterlesen!