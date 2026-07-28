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28.07.2026 09:13:33

EQS-AFR: Zalando SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

Zalando
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EQS Preliminary announcement financial reports: Zalando SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Zalando SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

28.07.2026 / 09:13 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Zalando SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: August 04, 2026
Address: https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/finanzberichterstattung

Language: English
Date of disclosure: August 04, 2026
Address: https://corporate.zalando.com/en/investor-relations/financial-reporting

28.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Zalando SE
Valeska-Gert-Strasse 5
10243 Berlin
Germany
Internet: https://corporate.zalando.de
LEI Code: 529900YRFFGH5AXU4S86

 
End of News EQS News Service

2372586  28.07.2026 CET/CEST

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