Wüstenrot & Württembergische Aktie 896326 / DE0008051004
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13.08.2026 10:40:43
EQS-AFR: Wüstenrot & Württembergische AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Wüstenrot & Württembergische AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Wüstenrot & Württembergische AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.ww-ag.com/de/investor-relations/berichte/zwischenberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.ww-ag.com/en/investor-relations/reports/reports-interim-reports
13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wüstenrot & Württembergische AG
|W&W-Platz 1
|70806 Kornwestheim
|Deutschland
|Internet:
|www.ww-ag.com
|LEI Code:
|5299003H07ZT0Z5ZNN35
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2382500 13.08.2026 CET/CEST
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Wüstenrot & Württembergische AG
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13.08.26
|EQS-AFR: Wüstenrot & Württembergische AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
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13.08.26
|EQS-AFR: Wüstenrot & Württembergische AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
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08.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
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22.05.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Kursplus (finanzen.ch)
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14.05.26
|Handel in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
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14.05.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.ch)
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14.05.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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14.05.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu Wüstenrot & Württembergische AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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