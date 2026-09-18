Wolford Aktie 340608 / AT0000834007
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18.09.2026 13:30:01
EQS-AFR: Wolford AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Wolford AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Wolford AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/reporting/
Sprache: Englisch
Ort: https://company.wolford.com/investor-relations-2/reporting/
18.09.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wolford AG
|Wolfordstrasse 1
|6900 Bregenz
|Österreich
|Internet:
|www.wolford.com
|LEI Code:
|529900CPC3UZMJ3DTN75
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2401676 18.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Wolford AG
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13:30
|EQS-AFR: Wolford AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
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13:30
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|EQS-Adhoc: Wolford AG: Mandat von Ralf Polito als Vorstandsmitglied verlängert (EQS Group)
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12:32
|EQS-Adhoc: Wolford AG: Mandate of Ralf Polito as Member of the Management Board extended (EQS Group)
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17.09.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
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17.09.26
|Gewinne in Wien: ATX Prime liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
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17.09.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)